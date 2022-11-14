I was not put here on earth to participate in any religious/political wars or incite racial disharmony/prejudice within communities. We are all equal under the sun and I am here to participate in the building of an Equal world and follow the Word from the Most High/GOD/YAH.

🤞🏾♾ — Hélà (@KyrieIrving) November 13, 2022

隨著先前陷入反猶太爭議的籃網球星厄文，跟籃網老闆蔡崇信見面過後，籃網開給厄文的6大歸隊條件已經逐一達成，可是籃網到現在仍不肯鬆口何時才讓厄文重新回到場上打球，就算已經執行完5場禁賽了，厄文只好在社群媒體再次放話表達自己清白。

「我出生來到這個世界上，不是為了參加任何宗教或政治戰爭，也不是為了煽動社區的種族不和諧或偏見，」厄文14日發推表示，「我們在陽光下都是平等的，我想參與且建設一個平等的世界，且努力遵循來自至高的上帝與耶穌的話語。」

畢竟目前厄文已經結束籃網祭出的5場禁賽，籃網也很爭氣在他缺陣情況下拿到4勝1敗，其中3勝還在客場拿下，可是今天籃網與湖人的比賽，仍然還不同意讓厄文重新回到場上打球，等同讓他禁賽持續下去，他當然必須跳出來再次表達自我立場。

問題還是籃網到底何時才肯放厄文歸隊打球，畢竟這次他所鬧出的反猶太風波，已經延燒到全世界，無論籃網或厄文的形象早已破滅，或許太早讓他回來打球，會給外界太輕易原諒他的感受，所以才讓籃網遲遲不肯宣布讓他何時歸隊，只能繼續這樣拖下去。