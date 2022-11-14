小薰（右）跟導演陳潔瑤再度合作，新片《哈勇家》收獲好口碑。（陳俊吉攝）

陳潔瑤預告已經在構思下一部新作品。（陳俊吉攝）

導演陳潔瑤、演員黃瀞怡（小薰）宣傳新片《哈勇家》，片中小薰化身部落婦女，演技自然純樸，本身就是泰雅族的她，這次拍攝到南山部落，眾演員一開口說族語，就讓她有種回到家的感覺。其實小薰出道多年，始終是從桃園仙島老家開車通勤台北工作，始終無法適應都市生活，甚至有些「都市病」無法克服。

小薰不喜歡住在台北，生活環境偏向更接近大自然一點，她舉例幾年前拍攝電視連續劇，因為天天要拍，就在八德路黃金地段租公寓，沒想到住台北期間，她1個月發燒1次，最後只住了半年，一回到仙島老家就什麼症狀都好了，所以她笑說：「我適合住偏遠地帶，所以沒有買房置產壓力，以後也想住回山上。」

小薰是半個在都市生長的原住民小孩，在部落跟在城市會自己切換「雙聲道」腔調，她小時候還住在部落時，看過很多部落婦女，所以演起來是既熟悉卻又不好演，怕表現不出差異，「20年後的我其實就是角色這樣，如果沒有走演員這條路，我早就生一打小孩了，我也還蠻傳統的。」

到都市生活後，小薰也經歷過同儕看待原住民的刻板印象，就像大家覺得原住民很會喝酒跟很會唱歌，但她就是又不會喝又不會唱，「以前念書被叫『番仔』，一開始不覺得是標籤，也沒有什麼好生氣的，可能真的比較樂觀一點。」

電影探討泰雅族傳統「gaga」精神，陳潔瑤解釋gaga是一個規範，是族人心中無形的法律，成為一個人必須要有的道德觀念跟規矩，還要懂得分享。陳潔瑤是在都市長大的泰雅族原住民，透過拍電影回頭了解自己的文化，也希望電影讓更多人認識泰雅族精神，「電影是我最鍾愛的方式，想透過這種方式讓大家知道，gaga又更流動，以前想到泰雅族就是徐若瑄，現在又多了一種東西被討論。」

《哈勇家》今年入圍金馬獎6項提名，成績不俗，陳潔瑤預告已經在構思下一部新作品，一樣是泰雅族的故事，會以女性視角出發，劇情包含泰雅族神話、傳說，是否會再找小薰出演？她說：「這個新故事有很多需求，我蠻喜歡用之前合作過的演員，但擔綱演出的位置就會不太一樣。」