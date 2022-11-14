大陸48歲知名男星吳京，2017年憑著自導自演的電影《戰狼2》創下超過56億人民幣（約新台幣245億元）的驚人票房，之後又在《我和我的祖國》、《我和我的父輩》、《我和我的家鄉》等愛國片演出，受到大批影迷的喜愛，也讓他廣告、代言從不間斷。而今年獲選為大陸國產手機品牌「中興」（ZTE）代言人的他，昨（13）日出席「金雞獎」頒獎典禮，拿出手機替上台的劉德華拍照留念時，被眼尖的網友發現他拿的並不是代言用的手機，意外在網路上引爆話題。

據了解，吳京在2022年被大陸國產品牌「中興」選為代言人，帥氣的形象照令不少人印象深刻，不料在13日的金雞獎頒獎典禮上，吳京拿出手機準備替台上的偶像劉德華拍攝時，被眼尖的網友發現他拿的並不是代言手機，而是蘋果iPhone，紛紛截圖上傳讓不少人相當傻眼，質疑他疑似違反代言合約，也遭部分網友批評他相當不敬業，若是這麼愛國即使不用代言的手機也應該選用其他國產手機。

吳京代言大陸國產手機的形象照。（圖／微博）

事後，「吳京手機」也意外成為微博熱搜關鍵字，網友紛紛表示「關鍵他是吃愛國飯的，愛國飯是絕對忌諱用國外產品的」、「如果在代言期間，明面上確實不應該吧，私下倒無所謂」、「中興看到情何以堪」、「這要罰錢吧」；不過也有人跳出來緩頰「明星有錢哪個不用蘋果呀」、「如果手機不是他的呢」。對此，吳京至今都沒有對外說明，卻意外引起熱議。