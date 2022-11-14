泰晤士報周日版引述英國財政部長杭特(Jeremy Hunt)的話指出，財長將在下周的預算報告書中提出加稅，以修復公共財政，並緩解潛在的長期衰退。

新任首相蘇納克(Rishi Sunak)在上個月接替特拉斯(Liz Truss)，誓言糾正錯誤的經濟政策。

杭特說：「這是國家選擇的重要時刻，我們將人民置於意識形態之前」，「你必須按照對國家、對我們所處環境合適的方式行事，不幸的是，這確實意指著加稅」。

杭特和蘇納克除了要進一步削減開支之外，還試圖讓保守黨為加稅做好準備，因為增稅可能重新點燃執政黨內的緊張局勢。

杭特計畫在未來兩年內凍結所得稅、國民保險、遺產稅和養老金方面的(免稅)門檻和補貼，以解決英國預算的550億英鎊（約651億美元）赤字問題。

財長說：「我覺得很有可能問題不在於我們是否陷入衰退，而在於我們能做些什麼，讓衰退變得更短暫和更淺」。

杭特表示，他將尋求與英國央行(BoE)合作，以控制通膨和全球利率的上升。「我能做的第一件事是幫助英國央行降低通膨」。他補充說，希望給企業和家庭帶來投資和支出的信心。