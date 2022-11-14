隨著美國期中選舉的計票結果陸續出爐，民主黨的選情意外大好，成功化解掉了共和黨掀起的「紅色浪潮」，這料將對華爾街股市帶來一些影響，投資人可能重新思考許多人原先期望能實現的分裂政府，並進行一些調整。

根據最新計票結果，民主黨成功守住了參議院，使共和黨想以「紅色浪潮」橫掃期中選舉的希望破滅。現在開票還在持續進行中，在掌控眾議院方面，共和黨仍比民主黨更接近一步取得多數優勢。選舉結果料將在未來幾天明朗。

在參議院方面，民主黨周末贏得內華達州的席次，率先拿下了50個席次，再加上依法由副總統擔任參院議長的一席，民主黨已經確定保住參院的控制權。接下來焦點將轉向喬治亞州於12月初舉行的第二輪投票，拿下該州的席次將進一步鞏固民主黨在國會的影響力。

民主黨領導人表示，選情優於預期證明民主黨的施政路線是正確的，這是對「拒絕選舉結果主義」和「右翼極端主義」候選人的一種喝止。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在周日的記者會上表示：「我們曾處於專制的邊緣，但感謝上帝，美國人民在這次選舉中將我們拉了回來」。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則大酸「兩個月前，誰能想到這股『紅色浪潮』會變成『涓涓細流』」。

目前在眾議院方面，包括偏左派的加州在內，數個州還在回報開票結果。截至美國當地時間周日，共和黨在眾院拿下211席，民主黨贏得205席，要取得多數席次必須拿下218席。

根據NBC分析，最終共和黨人可能在眾院贏得219席，只比取得多數優勢所需的218席多出一席，而民主黨可能拿下216席，這項預測的誤差值為加減4個席次。

繼上周展開期中選舉投票後，投資人幾乎都預期會出現一個分裂的政府，即共和黨拿下眾議院或參議院控制權、或者兩院都拿下，而民主黨總統拜登則留在白宮。雖然此刻看來，民主黨要大獲全勝的可能性依然不高，但認為這種可能性仍然存在的看法，可能重新引燃投資人對於支出和立法的擔憂。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，民主黨在國會取得更多權力，可能導致財政和貨幣政策相互衝突，成為聯準會抗擊通膨的絆腳石。Krosby表示：「如果聯準會的目標是抑制需求，現在我們可能會有支持需求的政策出現」。

政府支出一直是某些投資人最擔憂的事，他們認為這可能助長通膨，進而迫使聯準會加大不利於市場的緊縮力道。

上周發布的10月消費者通膨數據低於預期，激發投資人對聯準會將放緩升息力道的希望，帶動了美國股市和債市飆漲、美國公債殖利率重挫。

華爾街向來較偏好分治的政府，因為這可以提高重大政策改變的困難度，如企業加稅、擴大財政支出等。

UBS Global Wealth Management分析師此前出具報告指出，府會由兩黨分治的政府可能阻礙民主黨推動數項大規模財政計畫，包括在氣候和能源政策方面的3690億美元支出，以及對石油和天然氣公司開徵暴利稅。儘管如此，以我們所見，聯準會的政策仍將是驅動市場的主力，而非財政政策。

摩根士丹利分析師在上周選前出具報告指出，一旦民主黨擴大在國會的多數席位，這可能導致市場認為財政政策將進一步擴張的可能性升高，進而使國會和聯準會在管理通膨方面站在對立面。短期而言，對市場的影響可能是美國公債殖利率上揚和美元走強，以反映聯邦基金利率到頂時將升得更高的預期。

從歷史來看，由民主黨主掌白宮的分裂政府時期，股市表現較好。根據RBC Capital Markets就1932年以來的數據所做的分析，在民主黨總統加上兩黨分治的國會下，標普500指數年報酬率平均為14%，相較之下，在民主黨同時掌控白宮和國會的完全執政下，標普500指數的年報酬率平均為10%。

不過，這兩種情況下的股市報酬率都遠優於今年美股真實的表現，在俄烏戰爭加劇通膨情勢，以及聯準會持續大幅升息以抑制通膨可能將經濟推入衰退的陰霾籠罩下，即便美股在上周迎來強勁反彈後，但標普500指數今年以來仍然下跌16.2%。