台灣維新台北市長候選人蘇煥智日前在公辦政見會上表示，若民進黨台北長候選人陳時中當選，前國策顧問黃承國就會是台北市的地下市長。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天也提出相同質疑，直指黃承國黑道、黨部、國政一把抓，擔任國策顧問是要教黑道如何治國嗎？

蘇煥智在臉書發文質疑黃承國有加入陳時中團隊操盤，未來可能是地下市長，更直指黃承國是總統眼前的紅人，白道警察要求黃承國幫忙升官，黑道則要求黃承國向白道關說。

蔣萬安今天出席「台北找（早）安」街口拜票對此回應，這當中其實是有非常龐雜、繁雜的脈絡，有媒體做了一則獨家，說涉及洗錢的嫌犯林秉文在交保之後就跑去密會黃承國，這當中到底談了些什麼？有沒有跟已經潛逃到海外、也涉及洗錢的嫌犯郭哲敏有什麼關聯呢？

蔣萬安指出，黃承國是誰大家也知道，黃過去是天道盟文山會的大哥，也擔任過台北市民進黨黨部主委，也代表英系擔任民進黨的中常委，也是選對會成員，甚至後來也當了總統府的國策顧問，黑道、黨部、國政一把抓，擔任國策顧問目的「是要教黑道如何治國嗎？」

蔣萬安強調，他跟蘇煥智一樣，也提出質疑，未來如果陳時中先生當選市長，黃承國會不會就是地下市長？