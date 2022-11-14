民進黨12日晚間在凱達格蘭大道舉辦「為台灣鼓舞」活動，為雙北市長候選人陳時中和林佳龍造勢，總統蔡英文除喊話要守護民主以防範大陸進犯，也強調11月26日一定要給全世界正確訊息，讓世界更支持台灣。前立委郭正亮除痛批這些話毫無道理，也直指現在民進黨是用中央議題打地方選戰，實在太奇怪。

蔡英文在凱道造勢致詞時指出，自她執政以來，國際社會從未把台灣視為破壞現狀的一方，反而是愈多國家將台灣的民主與安全視為國際秩序和平穩定的關鍵；她強調，台灣人對民主的堅持不是挑釁，面對極權擴張，台灣越要守護民主、做好準備，如此一來，大陸冒進機率越小，台灣越堅定、團結，就越安全。

對此，郭正亮昨（13）日在政論節目《新聞大白話》表示，地方選舉是在討論地方實際的政務，檢驗候選人的能力與品質，以及和老百姓生活有關的議題，若扯到像抗中保台般「高檔」的政治，實在毫無道理；他認為2024年總統大選時的確可以檢驗國民黨候選人的兩岸立場，但現在選的是市長，應該檢驗市政好壞以及未來前景。

對於民進黨在雙北選舉一再打「抗中牌」，郭正亮直言是因為沒議題可打了，他提到過去民進黨著名的口號「清廉、勤政、愛鄉土」，當時民進黨是從地方一路選到中央，現在卻是用中央的議題在打地方的選戰，這點實在是太奇怪了。