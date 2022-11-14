高雄市區竟然有這樣的水溝蓋！一名女網友痛批，家人日前行經高雄三民區天祥一路附近，踩到壞掉的水溝蓋而跌落水溝爬不出來，靠路人才救起，打1999市民專線反應竟發現水溝蓋已壞掉1個多月了，還沒改善的原因是「水泥需備料」，讓女網友傻眼。

一名高雄女網友日前在臉書「爆料公社」透露，家人是成年人，早上出門踩到壞掉的水溝蓋掉落水溝中，水溝深到爬不出來，最後靠路人拉起。更誇張的是，聽附近居民說已經反應多次，里長也向上呈報，但13日打電話去1999詢問，對方卻回10月就有人反應過了，還沒處理是因為「水泥需要備料」。

原PO聽到「水泥需要備料」這種理由，忍不住開罵「什麼時候水泥變成稀有物質？需要那麼長時間來備料。已經危險成這樣子，卻只在水溝蓋附近擺了一支三角錐」，如果今天掉進去的是老人或小孩怎麼辦。

網友看到一個水溝蓋拖一個多月修不好，紛紛喊太扯：「陷阱卡發動」、「大事化小小事化無，除非直到真的出事，不然就是通通當沒事」、「什麼時候水泥比日本製壓縮機還稀有了？」，還有人建議「找你們當地要選的議員比較快吧！」