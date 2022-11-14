高雄市區竟然有這樣的水溝蓋！一名女網友痛批，家人日前行經高雄三民區天祥一路附近，踩到壞掉的水溝蓋而跌落水溝爬不出來，靠路人才救起，打1999市民專線反應竟發現水溝蓋已壞掉1個多月了，還沒改善的原因是「水泥需備料」，讓女網友傻眼。

一名高雄女網友日前在臉書「爆料公社」透露，家人是成年人，早上出門踩到壞掉的水溝蓋掉落水溝中，水溝深到爬不出來，最後靠路人拉起。更誇張的是，聽附近居民說已經反應多次，里長也向上呈報，但13日打電話去1999詢問，對方卻回10月就有人反應過了，還沒處理是因為「水泥需要備料」。

原PO聽到「水泥需要備料」這種理由，忍不住開罵「什麼時候水泥變成稀有物質？需要那麼長時間來備料。已經危險成這樣子，卻只在水溝蓋附近擺了一支三角錐」，如果今天掉進去的是老人或小孩怎麼辦。

網友看到一個水溝蓋拖一個多月修不好，紛紛喊太扯：「陷阱卡發動」、「大事化小小事化無，除非直到真的出事，不然就是通通當沒事」、「什麼時候水泥比日本製壓縮機還稀有了？」，還有人建議「找你們當地要選的議員比較快吧！」

高雄一名女網友痛批家人日前早上出門踩到壞掉的水溝蓋而跌落進去爬不出來。(翻攝自爆料公社)
高雄一名女網友痛批家人日前早上出門踩到壞掉的水溝蓋而跌落進去爬不出來。(翻攝自爆料公社)
今變天！北、東部濕涼3天 這處炸大雨
36歲單身女與哥哥全家同住！嫂子不生氣還給承諾
好市多衛生紙縮水多少？一圖秒懂 網嘆：回不去了

#高雄 #水溝蓋 #維修 #水泥 #備料