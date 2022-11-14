曾拍出《臥虎藏龍》、《斷背山》、《少年Pi的奇幻漂流之旅》等世紀作品的名導李安，優異的執導能力讓他擁有兩座奧斯卡金像獎，現年已68歲的他，去年卸任金馬獎主席後動向頗受矚目，近來傳出好消息，李安似乎為了新電影現蹤馬來西亞，還被捕獲到在街頭吃飯的身影，粉絲也可見到他的身體依然硬朗。

馬來西亞柔佛州新山市肉骨茶店一家老闆，近來在臉書開心PO文表示李安和工作人員到店裡用餐，私下為人相當親切，老闆難得見到大導想請客，仍堅持自付用餐費用，猛誇他的為人正直、親切，而他在街頭吃飯的照片也在網路曝光，可見頭髮灰白的李安，身穿黑色T恤搭配藍色牛仔褲，還掛著可放小物件的腰包，遇到粉絲要求合照也大方答應，態度非常親民。

據悉，李安前作已是3年前《雙子殺手》，去年卸下4年的金馬主席職位後，先飛往紐西蘭做考察，後來返回美國紐約，沒想到遇上疫情攪局，只好放慢腳步，還在家發展出廚藝的興趣，針對下一部作品的消息，儘管歐美媒體仍沒任何報導，不過大陸有消息傳出新片是武俠題材，這次李安一行人出現在馬來西亞，正是為了新片勘景。