時碩(4566)公告第三季財報，單季營收13.58億元，年增20.2％，營業利益1.16億元，年增15.5％，稅後淨利1.68億元，年增118.9％，每股盈餘2.3元，營收、獲利、每股盈餘均創歷年同期新高。累計前三季營收37.75億元，年增14.5％，營業利益3.24億元，年增61％，稅後淨利3.95億元，年增160.5％，每股盈餘5.47元。

前三季產品銷售比重部分，汽車傳動應用佔比為30％、汽車安全應用佔比為17％、工業應用銷售佔比則為49％、航太應用佔比則為4％。相較去年同期，受惠疫情、物流及晶片短缺陸續緩解，大陸車市回穩，帶動汽車應用銷售成長9％；工業應用銷售受惠高階及電動自行車零組件銷售維持強勁成長、加上半導體設備與油氣探勘產品零組件延續出貨動能，持續成長17％；航太應用銷售隨著各國國境陸續解封，全球航空產業復甦，相較去年低基期成長76％。

因提升投入產出效率，精細化成本管控與高毛利產品銷售組合佔比提高，前三季毛利率穩定地維持在22％以上；另外，受惠近期新台幣走貶，前三季稅後淨利與每股稅後盈餘同創同期新高，在本業轉佳、業外貢獻挹注下，稅後淨利、每股稅後盈餘都繳出翻倍成績。

公司指出，預期全球車市回穩，市場對E-bike及高階運動車款需求仍舊強勁，航太產業景氣正在快速復甦，惟須留意油價及半導體需求變化。時碩已逐步展現新世代產品成功開發、廠區多元分佈與銷售地區分散等多項經管戰略不斷的成功達標，未來中長期營運成長審慎樂觀。