台積電總裁魏哲家日前證實台積電高雄7奈米廠暫時延後，但不會改變製程，28奈米部分則按進度進展。資深媒體人陳鳳馨對此表示，台積電已淪為政治風向上的操弄工具，台積電當初就是被迫要去高雄，因為這樣才能變成高雄的政績，其實從成本等考量來看，台積電應該要去台南設廠比較適合。

陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中表示，因為選舉和政治考量，台積電正被「選舉道具化」，一開始傳出高雄希望台積電前去設廠時，台積電第一反應是不考慮，背後考量是，如果要高雄去除原先當地的高污染，大概需要10年的時間，因此，台積電原本優先考量的地點是台南。

陳鳳馨進一步指出，台南市政府拚命爭取台積電設廠，但中央反而讓高雄的進程加速，這就是政治力的介入，同時，高雄市政府也要求中油在一年之內解除污染。

陳鳳馨直言，台積電高雄設廠背後參雜選舉、政治的因素，不是按照自己的成本考量，而是按照別人的比較利益，進而被迫決定。

台積電先進製程布局備受關注，另根據《華爾街日報》報導，台積電準備在美國目前晶圓廠址旁邊，再蓋一座採用3奈米先進製程的晶圓廠，投資規模估約120億美元、接近2020年拍板的5奈米廠。台積電則回應，公司尚未確定亞利桑那州晶圓廠二期的規劃，有鑑於客戶對台積公司先進製程的強勁需求，將就營運效率和成本經濟因素來評估未來計劃。