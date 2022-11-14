全球晶片業景氣出現反轉，從供不應求轉為供過於求，加上美國發動強力制裁，大陸晶片業面臨衝擊，產業內甚至已經出現倒閉潮，今年前8個月倒閉的企業數量已經超過去年一整年，此外，許多的高階主管認為，明年的狀況會比今年更加糟糕。

由於通貨膨脹數據居高不下，各國採取激烈升息方式因應，卻也引發經濟衰退隱憂，消費者支出銳減，消費性電子產能過剩，晶片業也遭供過於求風暴襲擊，整個產業進入低迷循環。

南華早報報導，大陸國際半導體展（Semicon China）上高達五分之四的晶片業高階主管認為，明年晶片業的危機會比今年更慘，Productive Technologies首席執行長Liu Erzhuang表示，除了地緣政治風險外，疫情、美國升息及全球晶片過剩都是出現衰退的原因。

更糟糕的是，美國政府在10月針對大陸晶片業加強制裁力道，禁止未經許可的美國人、企業與組織協助大陸研發或生產晶片，受影響的領域以超級電腦、人工智慧及軍事等先進晶片為主，等於掐斷大陸晶片業提升製程實力的機會。

報導提到，大陸晶片業今年前8個月高達3470家相關廠商申請註銷，比去年一整年的3420家還要多，顯示該產業的狀態並不理想，位於北京的Kandong研究機構的研究員Wang Chikun表示，「大陸半導體產業正處於商業週期的衰退階段，目前企業面臨營運效率下降、銷售額下降、業務規模萎縮與毛利率下降的困境。」

長鑫存儲（CXMT）執行副總裁也說，今年以來，無法避免的地緣政治因素與疫情衝擊，確實造成產業內的短期波動，「我們需要努力度過供需失衡的階段。」長鑫存儲與長江存儲並列為大陸儲存晶片的主要製造商。