在生活中有些人天生性子急，不喜歡慢吞吞的做事，但是這種風格有時候也會帶來一些麻煩，甚至可能會得罪人，《旺好運》運勢專欄指出，獅子座、牡羊座、射手座的性子總是非常急，因為他們很講求效率，所以時常做決定後就不顧一切地往前衝。

▍第三名：獅子座

獅子座在做事情上很講究效率，他們不喜歡慢吞吞的做事風格，所以基本上性子都很急，因為不僅求快，也要求做好，是很有頭腦的一群領導者，所以要跟他們共事，真的要三思自己是不是很有效率的人。

▍第二名：牡羊座

牡羊座絕對是比較衝動型的一群人，他們很少會三思而後行，大多時候都是勇往直前，而這樣直率的性格其實也會得罪不少人，但對他們來說就是做自己不被拘束的自由，因此性子也會急躁一些。

▍第一名：射手座

射手座性格豪爽且比較隨興，天生喜歡自由的他們，在做事情上也比較跟著感覺走，由於非常愛探索及嘗試，因此性子也會比較急促一點，常常沒想太多就一股腦往前衝，但即便失敗了他們也不會後悔。