【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】「選研三十、歷史重現」口述歷史影片發表會，11月12日舉行，校長李蔡彥特別出席，達賢講堂半圓形的設計，讓氛圍更加溫馨。

李蔡彥校長的開場致詞拉近了與選舉研究中心的關係，校長回憶自己過去擔任過選研中心教評委員、也在計中職務任內協助建置選研中心電話訪問設備，更形容選研中心像個「學術家庭」，同事間的關係像家人，也培養了許多學界、業界、政界的優秀人才，選研中心客觀中立的學術形象深植人心，研究成果受到國內外學界的重視。

主辦本次活動的政大選研之友協會理事長劉嘉薇，目前是臺北大學公共行政暨政策學系教授，畢業於本校新聞系與政治系。她表示，政大選研之友協會以聯絡選舉研究中心人員、貢獻社會為宗旨，從今年初歷時8個月，完成選研中心三十年口述歷史拍攝。她說自己從碩一到博三都在選研擔任助理，學習民調與選舉研究，還提到自己從來沒跟人「要錢」辦活動，沒想到本次活動獲得臺灣民主基金會補助，募款計畫也能得到選研之友響應，顯示選研之友對政大選研中心和政大的認同，她深表感謝。

劉嘉薇也謝謝選研中心主任游清鑫、前主任暨前理事長蔡佳泓一直以來帶領選研中心團隊一起為本次口述史拍攝和發表會努力。同時她也感謝選研中心研究員鄭夙芬和陳陸輝和全體理監事會對本次計畫的倡議和投入。游清鑫表示，他特別感謝遠在美國杜克大學政治系教授牛銘實和伊利諾州立大學政治系教授王德育對選研的關照和協助。

選研中心首任主任陳義彥已屆八十高齡，仍出席活動，他表示，選研中心一直維持學術中立、提供資料供各界使用，並期許選研中心未來能發展新的量表。前主任黃德福亦出席發表會，他認為選研中心的貢獻在於研究方法的創新力、對於研究議題的開發，提供公共財，並且致力於民意調查的透明度。前主任謝復生遠在美國，也透過事先預錄影片表達對選研中心的勉勵和祝福。前主任洪永泰、劉義周因有要事無法出席活動，但他們對選研中心的貢獻在影片中表露無遺。

出席本次活動的還包括臺灣民主基金會副執行長廖達琪、東吳政治系教授黃秀端，以及中研院政治所所長吳重禮。廖達琪提及自己是陳義彥老師的學生，回憶起自己在新竹尖石鄉擔任訪員的經驗、紙本抽樣「史前石器時代」的艱辛過程，引起現場共鳴。黃秀端提到自己也在做口述史，覺得這是一件有意義的事。她也指出現在調查研究的難題，包括拒訪率提高和面訪樣本取得困難的問題，需要大家一起突破。吳重禮追憶起選研中心創辦人雷飛龍教授，更秀出一份泛黃文件，是過去受到黃德福老師提供的一份寶貴資料，也感謝選研中心對當時是新進學者的他的提攜。

最後，政治系講座教授暨選研中心合聘研究員黃紀笑稱，自己待在研究室的時間很長，是綜合院館五樓的管理員。他表示曾經投入大量資源，建置選研中心會議室，努力促進選研中心與國際接軌，更加奠定政大作為民意與選舉研究基地的地位。政治系盛杏湲教授也感念自己受到選研中心的培養，自己成為老師培養更多的人才。現場有選研之友從花蓮、嘉義遠道而來，都表示對選研中心的培育之恩。