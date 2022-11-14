彼得古爾德是美劇《絕命毒師》、《絕命律師》的編劇。（金馬提供）

人氣美劇《絕命毒師》、《絕命律師》編劇彼得古爾德受邀來台擔任金馬大師課講師，他12日上課、13日接受台灣媒體訪問，對於《絕命律師》連續6年被艾美獎提名46次，每次卻都跟獎項擦身而過，坦言還是會失落。

彼得古爾德說：「我是非常難過，獎座當然是越多越好，也很希望演員獲得肯定，他們很出色值得很多獎座，工作人員也是。」不過他依舊抱持樂觀，「我們明年還有一次機會！」並稱創作的最大獎賞，就是知道全世界有這麼多觀眾在看。

彼得古爾德也在創作《絕命律師》結局中獲得快樂，他透露結局一開始蠻難決定，「一方面在劇情是滿足大家的，另外一方面希望盡可能真誠，真誠是指能夠忠於呈現我們的宇宙，所以其實花了蠻多的時間在想結尾要怎麼收。」

彼得古爾德還提到，《絕命律師》主演鮑勃奧登科克同樣是獲得艾美獎肯定的專業編劇，是電視節目《週六夜現場》的劇作家，但鮑勃相當尊重專業，不會干涉劇本，而是專注表演部分，彼得古爾德說：「創作這麼多年間，把最後一集劇本交給他看，我很緊張他看完有什麼感覺，結果他很喜歡這結尾，說感覺是對的，這是我創作生涯最開心的一天。」