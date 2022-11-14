九合一選舉倒數12天，國民黨主席朱立倫指出，民進黨不是訴諸黑函、奧步，就是用外部因素轉移焦點、恐嚇台灣人民，但民主不是以民進黨為主，民眾將會用選票回應當權者的恐嚇，「人民頭家這一次絕對不會忍氣吞聲！」

朱立倫今（14）日在臉書表示，近日蔡英文無心治國、忙跑輔選，還不斷明示、暗示稱民進黨若敗選，國際社會對台灣的看法會改變，是傳遞錯誤訊息給世界，但他認為民主不是任何一黨說了算，更不是以民進黨為主，正告蔡英文「妳錯了」。

「人民作主，才是民主政治的真義，不是你民進黨做主！」朱立倫指出，當民眾無法再忍受執政黨違憲濫權、治理失能、治安敗壞、兵凶戰危與經濟衰退時，有權力透過選票讓他們下台，才是台灣的民主，「民進黨身為執政的公僕，卻反客為主、傲慢濫權，人民頭家這一次絕對不會忍氣吞聲。」

朱立倫說，國際社會真正希望看到的是台灣人民真實的聲音，是和平有序的民主選舉，而非當權者恐嚇民意的民主獨裁，「我們會站出來用行動投票，實踐民主，也維護民主，大聲告訴全世界：台灣的民主，是由人民做主！」