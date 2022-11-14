德國杜塞道夫國際醫療器材展(MEDICA)在11月14~17日登場，光鼎生技(6850)近年積極拓展歐洲市場，董事長蔡守冠指出，本次將以「開放式檢測平台」為主軸，展出核心系列產品Qsep毛細管電泳儀器外，並搭配Qexp系列試劑套組作為實例，讓更多經銷夥伴了解開放式檢測平台應用，盼更進一步擴大當地市占、推升營運成長。

本次展出的可攜式毛細管電泳系列儀Qsep1-Lite，兼具技術與應用的優越性，並且榮獲今年度「台灣精品獎」的肯定。Qsep1-Lite採直覺式軟體分析介面，讓一般民眾皆可自行進行檢測分析，非常適合現地檢測使用，打造專屬行動實驗室。以蝦病檢測為例，目前已經有許多國內養蝦戶採用此套解決方案。

在檢測試劑套組中，將展出包括今年3月取得歐盟CE-IVD認證的Qexp-MDx Direct SARS-CoV-2 Detection Kit (CE-IVD)，是一種免萃取並採用口腔檢體作為前端樣品的檢測分析方式。

蔡守冠指出，光鼎生技致力於簡化及優化檢測流程，從試劑開發、基因擴增至檢測結果分析，提供全球檢測試劑開發商最佳解決方案，重點是，平台元件不相互綁定，可讓全球用戶在選擇合適的工具時有更大的彈性。

近年全球生醫產業聚焦大健康趨勢，看好包括傳染性疾病現地檢測、預防醫學、精準醫療、伴隨式診斷等議題，而歐盟居全球第二大檢測市場，光鼎生技核心產品將能有效應用於相關產品的開發及驗證流程中。