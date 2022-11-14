虎門科技(6791)今天以每股46元正式掛牌上櫃，開盤上漲2.3元，盤中目前最高來到49.6元，漲幅7.8％。虎門今年繼續保持成長動能，累計前三季營收3.75億元，年成長28.34％；稅後淨利0.5億元，每股稅後盈餘2.72元。10月營收0.45億元，年成長5.85％；累計前10月營收4.2億元，年增25.5％。

虎門是國內CAE技術應用領導者，在客戶產品設計、製程、品管及驗證等階段中提供完整且全方位之軟硬體解決方案，為客戶提升產業競爭力的利器。隨著物聯網、工業4.0及人工智慧等新興資訊科技的發展，帶動資訊系統整合開發及服務之需求，虎門除了擴增更多CAE技術項目，也增加虛實資訊整合方案，協助客戶進行工業4.0自動化及智慧化轉型，虎門持續多元化佈局，將大幅拉高未來營運規模的成長空間。

虎門提供的系統解決方案，包含CAE（Computer Aided Engineering，計算機輔助工程）、CPC（Collaborative Product Commerce，協同產品商務）及工業4.0，其中CAE占公司營收比重約8成，CPC與工業4.0的營收占比各約1成。

CAE應用面廣，每種應用都有其所需的專業知識基礎，虎門是臺灣第一家利用CAE軟體平台工具，搭配全球第一大工程模擬軟體ANSYS，投入CAE技術已超過30年，擁有專業堅強且經驗豐富之技術團隊，產業應用和模擬技術整合能力強，可在CAE基礎工具上自行開發便於客戶使用的應用套件，客戶省去自行摸索之風險，並能利用CAE提升研發能量，讓CAE工具發揮最高效益。虎門累積服務的客戶超過3,000家，客戶群涵蓋各產業，如半導體產業、光電產業、電動車產業、電腦及周邊設備產業，交易對象包含台積電、矽品、群創及華泰等，其他往來對象尚包含大專院校、國家中山科學研究院及工業技術研究院等研究機構。

虎門目前涉及的應用產業以半導體和5G領域為大宗市場，這些應用領域大約只佔CAE市場的1/4，虎門持續增加更多技術項目，如：聲學、材料等，並尋求更多解決方案，擴大CAE應用領域。除了受惠CAE市場規模成長之外，虎門更將致力提高產業滲透率，讓業績成長加乘。

CPC搭配全球最大的企業管理和協同化商務解決方案供應商的軟體SAP Business One，這項產品專為成長型企業設計，系統穩定且可以隨業務需求升級，虎門的客戶涵蓋生技醫療、餐飲、電商等有跨國業務的中小型成長企業，包括藥華醫藥、永豐餘生技、瓦城泰統集團等。有別於國內系統商的電話客服人員模式，虎門的客戶服務是由一對一的專業顧問來解答客戶使用上的各項問題，並打造專屬SAP B1模組管理，即時提供客戶管理所需解決方案。

虎門也進一步提供工業4.0解決方案，運用過往專案規劃及整合之經驗累積，透過現有技術及服務，協助客戶透過數位轉型及數位分身（Digital Twin），逐步轉型為超自動化（HyperAutomation），以提供高附加價值之整合方案。其中，金屬3D列印設備及解決方案已開始貢獻營收，未來預期將有更多虛實整合方案及系統整合供應鏈的服務貢獻營收。