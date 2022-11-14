國道客運平價，受到不少人青睞，高雄一名男網友表示，在國光客運站看到從高雄搭到台中、台北及桃園的票價，分別為250、480及500元，認為高雄到桃園距離較台北近，票價卻比較貴，他將其PO上網說，「業者是數學或地理沒學好？」貼文曝光引發萬名網友留言，「供需法則問題，跟里程沒有絕對關係」。

原PO發現從高雄到桃園的票價比台北貴。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO昨（13）日於臉書社團《爆廢公社公開版》上傳一張國光客運的票價表，從高雄站出發到台中、台北及桃園，票價分別是250、480及500元，認為高雄到台北的距離較遠，但高雄到桃園的票價卻比較貴，令他狐疑地說，「數學沒學好？還是地理沒學好？」

圖文曝光後，引發萬名網友熱烈討論，當中有人說，「你可能太少搭客運，越遠不一定比較貴，還要考量路線競爭力及不同路線業者的不同市場定位」。

其他網友表示，「從高雄到楊梅700元，票價更貴哦」、「台北直達，桃園要從中壢下交流道，再走平面道路到桃園，記憶中小時候搭中興號就是這麼走的」、「坐的人多，滿車機率高，自然就便宜」、「桃園搭的人比較少，所以成本比較高」、「到台北的車幾乎肯定每班坐滿，成本也就拉低；反觀如果到桃園有一半的班次坐不滿，成本就會反應在票價」、「供需法則問題，跟里程沒有絕對關係」。