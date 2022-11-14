THIS MAN IS COOKING pic.twitter.com/Dnf078KHlo — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 14, 2022

儘管騎士當家控衛加蘭14日單場投進10顆三分球，攻下生涯新高51分，其中光在末節獨拿27分，更成本季首位單場得分破50球員，帶領騎士從24分大幅落後，打到讀秒階段追到只差2分，可惜騎士最後仍以124比129不敵灰狼，苦吞最近4連敗，灰狼則是止住3連敗。

打完上半場，騎士就以50比67落後，來到第3節，更一度落後到24分，前3節結束，騎士仍以84比104落後，看來末節很可能提前進入垃圾時間，可是加蘭偏偏不同意，他在末節持續瘋狂飆分，甚至突破自己生涯原本最高的41分。

比賽還剩32.6秒，加蘭投進三分外線，幫助騎士把比數追成122比124的緊張局面，儘管普林斯馬上替灰狼罰進兩分，加蘭卻在最後8.3秒也來兩罰俱中，接下來羅素雖兩罰中1，洛夫卻遭戈貝爾抄截，也送普林斯再次兩罰俱中穩住勝局。

灰狼以羅素30分、12助攻表現最佳，似乎想要重新找回教練團對他的信心，唐斯29分、13籃板，普林斯19分，戈貝爾15分、12籃板，愛德華茲10分；騎士除了加蘭，史蒂文斯也拿15分，洛夫與歐科洛各有14分，但因賈瑞特艾倫與米契爾兩大主力受傷缺陣，騎士還是難以止敗。