日本女星菜菜緒，過去以模特兒的身分出道，後轉戰戲劇圈，以《灰姑娘拉警報》中「惡女」形象而備受粉絲關注。近年來在多部戲劇中氣場超強的演出，以及高䠷身材，讓她有「御姐女王」、「日本第一美腿」等美稱。近日，她為了慶祝生日出門遊玩，更曬出一連串泳裝福利，讓網友相當驚喜。

今年 34 歲的日本女星菜菜緒以九頭身的高䠷身材及姣好的臉愛蛋紅遍日本。近年來，氣質御姐的形象深入人心，如《Oh! My Boss!戀愛在別冊》裡飾演主編的毒舌演出，讓粉絲們為她冠上「惡女」稱號。

近日，菜菜緒迎來34歲的生日，她在IG透露要飛往海外度假，並且曬出一系列度假照片和粉絲分享。其中更有著她穿著美艷比基尼，在泳池邊享受悠閒時光的照片。只見照片中的她在泳池邊擺出撩人姿勢。一雙85公分的大長腿與蜜桃美臀自信露出，讓網友們看得相當害羞。此外，影片中露出笑容歡快奔跑的模樣，也讓人感受到菜菜緒在現實中的反差魅力。

貼文PO出後，至今已累計超過8萬人按讚分享，網友們紛紛留言祝菜菜緒生日快樂，表示「你在廣告和戲劇電影中向我們展示了很多美麗的角色，並給了我們快樂的回憶，這些記憶將持續一生」、「生日快樂，今年最大的收穫就是認識你」、「繼續保持性感和快樂吧」「祝你未來一年比一年還要漂亮。」