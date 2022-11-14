民進黨新北市長候選人林佳龍相隔7分鐘後到達現場。（呂健豪攝）

進行抽籤時2人皆三次唱名未到，由新北市選委會代抽。（呂健豪攝）

新北市長候選人公辦電視政見發表會今（14）日登場，上午9時至9時30分為候選人報到、梳化及抽籤，新北市長侯友宜及民進黨新北市長候選人林佳龍相隔7分鐘先後抵達會場，不過在進行抽籤程序時，2人皆三次唱名未到，由新北市選委會代抽，抽籤結果侯友宜發言次序為1號，林佳龍為2號。

侯友宜準備步入會場，對現場媒體比YA象徵他的候選人號次2號。（呂健豪攝）

林佳龍準備進入會場，他向媒體表示很有信心。（呂健豪攝）

本屆新北市候選人公辦電視政見發表會於新莊棒球場舉辦，上午9時便吸引大批媒體到場等候，最後侯友宜先於9時02分抵達會場，相隔7分鐘後，林佳龍於9時07分簽到，並進行梳化。

本次政見發表會表定9時22分進行候選人發言次序號次抽籤，所有媒體都在會場等候，想捕捉2人在政見發表會前的互動，不過在抽籤流程當中，2人都唱名三次未到，依程序由新北市選委會代抽，結果為侯友宜發言次序為1號、林佳龍2號。

9時28分有工作人員引導2人進入發表會會場，不過2人也是先後入場，沒有互動機會。媒體詢問2人是否有信心，侯友宜微笑回應：「謝謝大家！」林佳龍則是表示：「當然準備好了，每天都在講。」最後發表會準時於9時30分開始，目前由侯友宜發言。