國民黨台北市長候選人蔣萬安今天開始啟動「台北找（早）安」街口拜票，但卻意外撞到民眾黨新竹市長候選人高虹安的口號「新竹找安」，形成另類藍白合。蔣萬安解釋，其實就是「找萬安」，取這個諧音，剛好也是一早在路口安排跟大家說早安，也帶給台北榮耀。
蔣萬安指出，在選舉最後剩下的10幾天，希望能夠在台北市各個街頭向各位鄉親道早安，也讓大家找萬安，帶給台北市平安，接下來會結合各地議員、里長，在街頭跟鄉親懇託，希望大家看到他們比個六，喊出「六六大順，台北出運」。
國民黨台北市長候選人蔣萬安今天開始啟動「台北找（早）安」街口拜票，但卻意外撞到民眾黨新竹市長候選人高虹安的口號「新竹找安」，形成另類藍白合。蔣萬安解釋，其實就是「找萬安」，取這個諧音，剛好也是一早在路口安排跟大家說早安，也帶給台北榮耀。
蔣萬安指出，在選舉最後剩下的10幾天，希望能夠在台北市各個街頭向各位鄉親道早安，也讓大家找萬安，帶給台北市平安，接下來會結合各地議員、里長，在街頭跟鄉親懇託，希望大家看到他們比個六，喊出「六六大順，台北出運」。
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