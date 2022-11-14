國際貨幣基金（IMF）周日表示，近幾個月來採購經理人（PMI）數據持續惡化，顯示全球經濟前景比上個月所預期的更為黯淡。

IMF將黯淡的經濟前景歸咎於持續高漲與遍布的通膨導致貨幣政策持續緊縮、中國成長動能疲弱，以及俄羅斯入侵烏克蘭打擊供應穩定與糧食安全。

上個月IMF才將2023年的全球增長預測從2.9%下修至2.7%。

在為印尼G20領袖峰會準備的官網上，IMF表示，最近頻繁出現的指標證實經濟前景更加黯淡，尤其是歐洲。衡量製造業和服務業活動的PMI指數顯示大多數G20主要經濟體的經濟疲弱不振，經濟活動將萎縮，而通膨率仍然很高。

該國際銀行組織表示，越來越多G20國家的PMI數據已經從今年早些時候的擴張區下滑至萎縮區，而全球分裂的態勢則加劇下行風險，「全球經濟面臨的挑戰相當巨大，持續走軟的經濟指標顯示未來會有更多挑戰」，IMF並表示，目前的政策環境「異常不明」。

IMF表示，歐洲日益惡化的能源危機將嚴重打擊其經濟增長並推升通膨，而通膨長期居高不下可能導致調升政策利率的幅度超乎預期，以及全球金融環境進一步收緊。對於那些較脆弱的經濟體，這將導致其主權債務危機的風險升高。IMF並表示，越來越嚴重的氣候事件，也將損害全球經濟增長。