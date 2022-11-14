民眾黨立委高虹安被控涉嫌詐領助理費，今天（14日）週刊再爆料指出，高虹安不只涉嫌要助理上繳加班費，連助理的本薪也被浮報，而低薪高報後的價差，都被要求上繳至高虹安辦公室的公積金，並挪作他用。

據週刊爆料指出，有吹哨者提供連續11個月、共13頁的薪資內帳明細，內容詳盡記錄了2020年2月至12月，共計17名前後任助理的薪資及勞健保扣繳項目。吹哨者據此指控，助理們每月浮報的加班費，都被要求上繳至辦公室的公積金帳戶，明顯與高虹安日前所稱公積金是「不是助理費、加班費進入公積金」、「是幹部自由贊助成立」的說法，有很大的出入。

根據週刊交叉比對，以2020年4月份的薪資內帳及公積金的帳目為例，某助理在4月17日在公積金內入帳32693元，剛好與薪資內帳中的應退款項目分毫不差；也有其他助理都出現相同情況，該月的應退款金額都與公積金的入帳金額相符。據指出，共有23筆差額與每月入帳金額完全吻合，可能詐領的金額超過60萬元

週刊揭露的內帳明細中，項目包括辦公室助理每月「表定薪資（表帳）」、「實際入帳」、「勞健保保費」、「上個月加班費入帳金額」、「獎金」等明細，甚至還有「實際薪資」、「實際應領薪資」、「應退款」等項目，遭到吹哨者質疑，疑似以此計算每月應「上繳」至公積金的金額。

對於週刊爆料，高虹安辦公室今天（14日）上午表示，今天會開記者會回應，至於詳細時間地點，辦公室還在確認中。