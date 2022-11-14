曾多次吸毒被逮的官姓男子，前年遭通緝期間，在台北市大安區遇警臨檢，他拒絕受檢並開車衝撞值勤保警謝姓小隊長，導致他全身多處受傷，檢方起訴後，台北地方法院依妨害公務罪判官有期徒刑6月，得易科罰金。可上訴。

檢方起訴，2020年12月8日凌晨4時許，官男開車行經台北市辛亥路地下道由南往北方向，在羅斯福路、辛亥路口遇到警方實施路檢勤務，官因為被通緝想逃離現場，謝姓小隊長要他停車受檢，他卻開車衝撞，導致謝被撞倒在官的車子引擎蓋上受擦挫傷。

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