曾多次吸毒被逮的官姓男子，前年遭通緝期間，在台北市大安區遇警臨檢，他拒絕受檢並開車衝撞值勤保警謝姓小隊長，導致他全身多處受傷，檢方起訴後，台北地方法院依妨害公務罪判官有期徒刑6月，得易科罰金。可上訴。
檢方起訴，2020年12月8日凌晨4時許，官男開車行經台北市辛亥路地下道由南往北方向，在羅斯福路、辛亥路口遇到警方實施路檢勤務，官因為被通緝想逃離現場，謝姓小隊長要他停車受檢，他卻開車衝撞，導致謝被撞倒在官的車子引擎蓋上受擦挫傷。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
曾多次吸毒被逮的官姓男子，前年遭通緝期間，在台北市大安區遇警臨檢，他拒絕受檢並開車衝撞值勤保警謝姓小隊長，導致他全身多處受傷，檢方起訴後，台北地方法院依妨害公務罪判官有期徒刑6月，得易科罰金。可上訴。
檢方起訴，2020年12月8日凌晨4時許，官男開車行經台北市辛亥路地下道由南往北方向，在羅斯福路、辛亥路口遇到警方實施路檢勤務，官因為被通緝想逃離現場，謝姓小隊長要他停車受檢，他卻開車衝撞，導致謝被撞倒在官的車子引擎蓋上受擦挫傷。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。