110學年大專校院境外生人數總計9萬2963人，111年各國邊境管制措施已逐步鬆綁，教育部推動「重點產業領域擴大招收僑生、港澳學生及外國學生實施計畫」，預期來台的境外生人數也會持續增加。

教育部在10月及11月間舉辦北、中、南、東區共4場中央有關機關聯合訪視僑外生活動，共有來自86所大專校院和高中的僑外生及各機關代表，約650人參與，希望透過訪視活動，面對面關心並解答來臺就學僑外生在學業、生活、工讀、畢業後留台就業等各項議題。

活動首先由教育部、勞動部勞動力發展署、衛生福利部健康保險署、海外聯合招生委員會、內政部移民署、役政署及新南向人員健康服務中心等機關，分別就僑外生諮詢服務、僑外生留臺工作評點制、健保投保、僑生升讀碩博班、居留證申辦、我國兵役制度及新南向國家人員健康醫療服務等議題進行說明。

之後並由大專校院境外學生輔導人員支援體系計畫（NISA）辦公室介紹留學臺灣特色體驗「接待家庭2.0」計畫，鼓勵僑外生透過參加接待家庭單日或短期的接待，了解臺灣文化，體驗臺灣家庭溫暖。

接著安排由各校輔導老師帶領僑外生進行分組討論。而在綜合座談時間，除了上述機關外，更邀請僑務委員會、大陸委員會、外交部領事事務局、內政部戶政司、交通部公路總局及監理所等機關代表，親自回答僑外生所提出的各項問題與建議。

下午文教參訪活動則帶領僑外生分別至臺南市美術館、虎牌米粉觀光工廠、鶯歌陶瓷博物館及臺灣穀堡進行參觀及手作體驗，期以促進校際間僑外生的聯繫，並增進對台灣歷史文化、風土民情的認識。

教育部表示，將積極優化境外學生輔導機制，建構友善學習環境，鼓勵僑外生宣傳留學臺灣的經驗，以吸引更多僑外生來台求學。