民進黨台北市長候選人陳時中夫人孫琬玲昨晚首次為陳時中音樂會「站台」但國民黨台北市長候選人蔣萬安昨才宣布夫人本周開始輔選，沒想到「夫人牌」被陳時中捷足先登。蔣萬安今天說，自己都是照既定的規畫，在選舉剩下最後時間，太太只要身體允許、有適合活動，她很願意來協助。

蔣萬安說，過去2次立委選舉，太太在最後階段都陪著她掃拜票，到市場或是追垃圾車，今年因為她剛好還有身孕、有第3個寶寶，接下來會在適合的活動、太太身體狀況允許下當他分身，幫他跟所有台北市民各個鄉親來懇託。

蔣萬安強調，他一直非常感謝，太太扮演一個非常好的後勤支援角色，有時候很晚回家，太太幫他煮個宵夜，與太太談一談一整天發生的事情，太太是一個非常好的傾聽者，自己一直非常感激。

至於「夫人牌」被搶先，蔣萬安說，自己都是照既定的規畫，在選舉剩下最後時間，太太只要身體允許，有適合活動，她很願意來協助，給予團隊很大的幫忙。