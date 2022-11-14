新北市長政見會／配戴「這物」承諾達永續目標 侯友宜提「2030三軸心三曲線」願景

新北市長公辦電視政見發表會今天登場，第一個發言的新北市長侯友宜先感謝市民4年前給他機會，他指出，新北位於北台灣的中心，介接桃園、基隆、台北與宜蘭，千萬人中心，是帶動國際大都會型態的領頭羊，他推出三軸心、三曲線與六大產業佈局的2030年願景，帶動北台灣發展，北台灣好，全台灣也會好。

侯友宜說，新北市透過軌道建設串接北台灣，這幾年包括環狀線通車、安坑輕軌年底要通車、三鶯線明年底要完工，直到2030年，新北市可以達到121座車站、139公里，超越東京、首爾與新加坡。

侯友宜說，新北市有很多美麗的「星星」，黑暗中的星星逐漸被看見，他舉30年不變的五股垃圾山變成夏綠地，這塊土地曾背負城市毒瘤的惡名，甚至還是治安死角，他上任2年，與市府團隊展現決心和魄力，將違建全數拆除。

另過去50年不變的新泰塭仔圳，有近400多間違章工廠，輔導拆遷過程創下「零抗爭」紀錄，加上五股夏綠地、泰山楓江地區等約有近600公頃，將會是兩個台北市大安區的面積，成為新北市的亮眼繁星。

侯友宜，施政要有完整的規畫及配套不能「老牛拖破車」，新泰塭仔圳因地勢低窪，重畫工程除排水箱涵，還有29座奧運標準泳池的滯洪量，其中貴子坑溪都將設置公園，形成一條親水綠色廊帶，還將整建13座跨溪橋樑，其中包含2座景觀橋，提升居住生活品質。

侯友宜說，三軸心包含新板特區與府中雙城、三重第二行政中心與新莊副都心，啟動溪南、溪北平衡發展；另沿著新店、蘆南蘆北為南北兩端建構出微笑曲線，三條微笑曲線以新店十四張與蘆洲蘆南蘆北重畫區為南北端點，第一條藍線是沿著新北環快與淡水河、新店溪沿岸發展，第二條黃線，就是新北環狀線，第三條則是沿著未來的泰板輕軌與五泰輕軌，透過捷運空間串連城市發展。

侯友宜說，在整體發展均衡後，他還要「降低年輕人負擔、給長者更安心的照護」，新北托育率達到42％，超過OECD國家平均值的36％，至於公托年底可達120家公托，另外幼兒園已增加183班公共化幼兒園及821班的準公共化幼兒園，未來4年，還會再增設2百班的平價、優質幼兒園，減輕家長的育兒負擔；另還有日照中心、163座特色共融公園。

侯友宜今天也帶著SDGs徽章出席強調，新北市六都第一個落實聯合國永續發展目標（SDGs）的城市，目前規畫2030打造八里區成為「淨零碳」示範區、三重第二行政中心達成「碳中和」願景，並要求大型都市更新開發區在規畫階段就要納入創能、節能、儲能等零碳設計思維「這是我們現在必須要做的事，因為不努力，就沒有下個世代了」。