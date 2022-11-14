長安醫院神經外科主任朱彥澤提醒，不論什麼原因頭部外傷，即便只是輕輕的敲到一下頭，都要注意，應持續觀察一到二個月。（長安醫院提供／馮惠宜台中傳真）

撞到頭，即使輕敲也要留心！台中一名60多歲洪先生日前騎腳踏車摔跤撞到頭，起身後不覺有異常，卻在數日後出現左腳痠痛、左手無力和下背痛等症狀，還以為是椎間盤突出造成，未料到醫院經核磁共振檢查發現右腦慢性硬腦膜下出血，經引流手術將積血清除，手腳力氣明顯恢復，如今又可每天騎腳踏車。

長安醫院神經外科主任朱彥澤表示，病患看診時沒有提到頭有受傷過，所以起初以為是椎間盤突出導致的的坐骨神經痛，但腰椎檢查發現並非是主因，再將左手跟左腳的症狀一起來判斷，研判可能是腦部的問題，後續再安排腦部核磁共振檢查，顯示患者右側顱內有大片的慢性硬腦膜下出血，再次詢問時才提到之前有騎腳踏車摔跤過，但受傷的過程記不清楚，因沒有感受到不舒服，所以也沒有很在意。

朱彥澤說，人的腦膜分成3層，由外到內分別是硬腦膜、蜘蛛網膜和軟腦膜，慢性硬腦膜下出血就是指是因頭部受到外力撞擊後，於硬腦膜下腔形成血塊，通常在外傷後三星期後，這些血塊逐漸溶解成血水，進而對腦造成壓迫而引起神經學症狀，例如手腳的力氣變差、失語症、運動功能異常及平衡不佳、記憶不佳等，嚴重者甚至會危及生命。

慢性硬腦膜下出血好發於七、八十歲以上的老年人，另外像洗腎、肝功能較差，或是先天凝血功能異常的患者，也是危險族群，通常經詳細詢問病史後發現，半數以上患者皆曾經有過頭部外傷的病史。

治療方面以引流手術為主，有點像是鑽石油的概念，在頭骨上鑽一至二個洞，將壓迫著腦的血水引流出來，對於腦的壓迫就消失了，手術過程約10~15分鐘就好，所以最重要的是怎樣診斷出這類的病人的問題。

朱彥澤提醒，不論什麼原因頭部外傷，即便只是輕輕的敲到一下頭，都要注意，尤其是記不清楚發生的過程，這表示對腦部是一個比較大力的撞擊，相對的腦出血的風險就會比較高，所以應持續觀察一到二個月，若出現手腳無力、走路會偏、講話不流暢等症狀，一定要趕緊就醫。