今年受炎熱少雨的影響，高雄美濃近60％小番茄感染黃花捲葉症(瘋欉)，有農民將大量裂果倒置田地或排水溝中。（本報系資料照）

南台灣今年夏秋季高溫炎熱，加上降雨量減少，導致高雄小番茄出現嚴重的黃花捲葉症（瘋欉）病害，目前已在辦理天然災害現金救助階段。然而蟲害並非法定天然災害，這樣的補助也引來政治操作的質疑，農委會表示，瘋欉是因為氣候改變所致，因此在認定上符合法規。

今年高雄美濃小番茄瘋欉病蟲害相當嚴重，高溫少雨導致傳播媒介的銀葉粉蝨大量繁殖，全區近60％生產面積遭受感染，高雄市長陳其邁日前向農委會爭取天然災害現金救助，中央於11月10日今日公告，高雄市番茄辦理現金救助及低利貸款，食用番茄每公頃現金救助5.1萬元，自11月11日起至11月21日止受理農民申報。

然而根據「農業天然災害救助辦法」第4條指出，天然災害指因颱風、焚風、龍捲風、豪雨、霪雨、冰雹、寒流、旱災或地震所造成之災害；但第2條規定，前項以外之天然災害發生且有救助之必要時，得由中央主管機關專案認定之。

非天然災害的瘋欉病蟲害在這次被列入救助項目，不少民眾質疑是在選前撒錢做政治操作，只要農委會認定就沒有發不出去的補助。

農委會主委陳吉仲今(14)日參加「第2屆農業生態系服務研討會」受訪指出，瘋欉的蟲害是最後的結果，是因為今年8-9月高溫、雨量減少等氣候改變所造成，所以農委會在認定上是屬於天災所致，現在的氣候異常也造成許多農作物疾病的出現，因此農委會認定之後就會依照相關辦法來辦理。

農委會指出，番茄生長發育早期感染黃花捲葉症時，其症狀主表現為植生慢或停滯、嚴重矮縮、頂葉片黃化、小葉片邊緣向上捲曲、無法正常開花等；結果後期感染時，染病植僅上部葉片新表現症狀，結果減少、果實變小等，致使番茄品質下降。