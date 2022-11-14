大陸央視網報導，大陸塔里木盆地首個兆方氣區—克拉-克深氣區累計生產天然氣突破2000億立方公尺大關，為西氣東輸穩定供氣提供了堅實的氣源保障，有力促進大陸綠色低碳發展。

報導引述中國石油消息，克拉-克深大氣區位於塔里木盆地北緣。作為西氣東輸的主力氣源地，近年來，塔里木油田在克拉-克深氣區新發現5個氣藏，新建天然氣產能56.5億立方公尺，相當於新建一個年產450萬噸的油田。

克拉-克深大氣區地下構造複雜，氣藏埋深達到4500至8100公尺，既是「生命禁區」，更是「探勘禁區」。塔里木油田通過基礎地質理論創新和工程技術攻關，開拓出中國首個年產百億方超深層碎屑岩氣田—克深氣田、中國陸上最深氣田—克深9氣田等深地開發象徵性氣田，深地開發技術體系獲得完善。

報導指出，自2004年投產以來，克拉-克深兆立方公尺大氣區累計生產天然氣2005.91億立方米，同時誕生6口累計生產超百億立方公尺的氣井，17口累計生產超10億立方公尺的氣井。