新北市長候選人公辦電視政見發表會今（14）日登場，民進黨新北市長後選人林佳龍發表政見時，希望比照台北市再辦一次辯論，獲得交叉詰問機會，他也批評，侯友宜從副市長治理至今已12年，為何需要再4年，且又會在半年後應徵總統大選，因此喊話選民，城市需要一棒接一棒，他可以讓新北大翻新。

「新北市升格12年，人們生活有升級嗎？」林佳龍說，新北市不是二等市民，有機會成為領頭羊，侯友宜已經做了12年，有什麼資格爭取要做？12年可以讓小孩從出生到小學，如果有滿腔熱血，12年的時間已經夠了，雖然侯友宜沒有功勞也有苦勞，但城市需要一棒接一棒，未來4年，新北需要大翻新。

林佳龍也說，他今天也為其他市民發聲，希望侯友宜可以傾聽市民心聲，不是口口聲聲稱「好好做事」，希望他能好好傾聽，包括好好傾聽恩恩爸事件。

林佳龍強調，侯友宜缺乏參選第四屆的正當性，第一：做了12年做太久、第二：天下、遠見等雜誌評比，新北都在走下坡，新北市都在吊車尾，道路安全掉到12名、治安掉到17名，教育就業也下滑，輸給桃園，就連家庭所得也是如此，侯友宜做太久又沒做好，後繼無力外也沒有承擔重任。