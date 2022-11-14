警方在詐騙集團機房一座擺放佛牌的櫃子內找到嫌犯供奉的泰國古曼童，疑似是為了確保詐騙業績長紅養小鬼。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

科技偵查人員針對犯嫌電腦及持用手機進行數位鑑識，發現犯嫌疑似涉嫌經營詐欺機房，以假博奕投資手法詐騙多名被害人。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉市型男警機警查獲詐騙機房 搜索時赫見泰國古曼童。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市警察局第二分局後湖派出所警員李悅齊近日接獲某住戶反映，其居住社區某出租民宅常有年輕人進出，經查發現該住戶冷氣24小時運轉，員警進入查訪時，不但屋內人員神色緊張，還有數台電腦主機，通報偵查隊到場搜索，竟在一處擺放佛牌的櫃子內找到嫌犯供奉的泰國古曼童，疑似是為了確保詐騙業績長紅養小鬼，全案偵辦後依違反詐欺、毒品等罪嫌移送嘉義地檢署，並擴大追查其他受害者。

李悅齊到任後湖派出所僅半年餘，平日用心經營勤區，積極走訪勤區內旅館、民宿、社區、大樓、鐵皮工寮、獨棟出租套房等，建立「友善通報網」，與勤區居民互動良好，近日接獲民眾反映異狀況，李悅齊鎖定該出租透天樓房加以觀察，從相關跡證判與一般住家不同，主動前往查訪時，屋內人員神色異常，對擁有多台電腦說法可疑。

李悅齊立即通報偵查隊人員到場偵辦，當場查扣多台電腦主機、手機、銀行金融卡、教戰對話紀錄及毛重約0.34公克毒品大麻等證物，搜索過程中，偵查隊員還在1樓櫃子裡發現犯嫌疑似養小鬼，擺著養樂多供奉泰國古曼童，讓員警嚇了一跳，連說好幾聲對不起，再把櫃門關上。

警方強調，嫌犯透過養小鬼方式祈求詐騙犯順遂，但多行不義必自斃，得不到鬼神的庇佑，最後還是栽在嘉義市警方手裡，全案經二分局科技偵查人員針對犯嫌電腦及持用手機進行數位鑑識，發現犯嫌疑似涉嫌經營詐欺機房，以假博奕投資手法詐騙多名被害人，初步清查被害人損失金額達33萬1000元，除已將嫌犯以違反詐欺、毒品等罪移送嘉義地檢署，後續將擴大偵查，清查其他被害人。

嘉市警局第二分局分局長程純濱強調，會持續針對可能潛藏犯罪處所，逐一過濾清查，並加強警民合作建立友善通報網，以降低犯罪發生，並提醒民眾求職務需注意徵才公司資訊，如只留手機號碼甚至只有LINE，且強調工作輕鬆待遇高，都是求職陷阱，並應注意勿加入不明之投資群組，受他人慫恿投資高獲利商品，以避免遭受詐騙導致血本無歸。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！