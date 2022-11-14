嘉義市警察局第二分局後湖派出所警員李悅齊近日接獲某住戶反映，其居住社區某出租民宅常有年輕人進出，經查發現該住戶冷氣24小時運轉，員警進入查訪時，不但屋內人員神色緊張，還有數台電腦主機，通報偵查隊到場搜索，竟在一處擺放佛牌的櫃子內找到嫌犯供奉的泰國古曼童，疑似是為了確保詐騙業績長紅養小鬼，全案偵辦後依違反詐欺、毒品等罪嫌移送嘉義地檢署，並擴大追查其他受害者。
李悅齊到任後湖派出所僅半年餘，平日用心經營勤區，積極走訪勤區內旅館、民宿、社區、大樓、鐵皮工寮、獨棟出租套房等，建立「友善通報網」，與勤區居民互動良好，近日接獲民眾反映異狀況，李悅齊鎖定該出租透天樓房加以觀察，從相關跡證判與一般住家不同，主動前往查訪時，屋內人員神色異常，對擁有多台電腦說法可疑。
李悅齊立即通報偵查隊人員到場偵辦，當場查扣多台電腦主機、手機、銀行金融卡、教戰對話紀錄及毛重約0.34公克毒品大麻等證物，搜索過程中，偵查隊員還在1樓櫃子裡發現犯嫌疑似養小鬼，擺著養樂多供奉泰國古曼童，讓員警嚇了一跳，連說好幾聲對不起，再把櫃門關上。
警方強調，嫌犯透過養小鬼方式祈求詐騙犯順遂，但多行不義必自斃，得不到鬼神的庇佑，最後還是栽在嘉義市警方手裡，全案經二分局科技偵查人員針對犯嫌電腦及持用手機進行數位鑑識，發現犯嫌疑似涉嫌經營詐欺機房，以假博奕投資手法詐騙多名被害人，初步清查被害人損失金額達33萬1000元，除已將嫌犯以違反詐欺、毒品等罪移送嘉義地檢署，後續將擴大偵查，清查其他被害人。
嘉市警局第二分局分局長程純濱強調，會持續針對可能潛藏犯罪處所，逐一過濾清查，並加強警民合作建立友善通報網，以降低犯罪發生，並提醒民眾求職務需注意徵才公司資訊，如只留手機號碼甚至只有LINE，且強調工作輕鬆待遇高，都是求職陷阱，並應注意勿加入不明之投資群組，受他人慫恿投資高獲利商品，以避免遭受詐騙導致血本無歸。
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