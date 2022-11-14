台北市行政院及警政署旁忠孝西路跟中山南路地下道14日凌晨發生一起嚴重車禍。（陳君瑋攝）

北市嚴重車禍2台BMW競速釀1死 22歲男囂張嗆警遭開2槍制伏

李姓男子駕駛BMW轎車，在信義區夜店酒後駕車行經忠孝西路行車地下道時，不慎追撞前方小轎車，導致前車王姓駕駛翻車死亡，又因李男緊急減速，後方4男1女的BMW轎車緊急剎車，見狀立刻逃逸，警方到場後，李男憑藉酒意作勢毆打員警，完全不理會事故，員警朝李男大腿連開2槍，經送醫並無生命危險，現依公共危險中以他法致生往來之危險因而致人於死罪嫌將李男送辦，並釐清9人之間的關係。

事故第一台Toyota轎車，24歲王男駕駛，車上載有22歲江姓女子，14日凌晨4點20分，行經忠孝西路地下道，遭後方李姓駕駛的BMW轎車追撞翻車，王男經送醫仍宣告不治，江女身上多處擦挫傷，救治並無大礙，江女聲稱，與王男第一天認識，不認識追撞車輛的男、女。

第二台22歲李男駕駛的BMW轎車，車上載有曾男，因煞車不及，追撞前方王男轎車，事故發生時巨大聲響，巡邏員警聽聞後趕到現場，李男因酒後失去理智，拉扯持槍員警，甚至敞開手臂，怒嗆員警不敢開槍，員警先對空鳴槍，李男又步步進逼，員警朝大腿連開2槍制止，經送醫治療並無生命危險，現正抽血檢驗酒測值。

第三台BMW上乘坐4男1女緊急剎車，5人見闖下大禍，立刻駕車往三重逃逸，疑似更換駕駛，又駕駛同一輛轎車返回台大醫院，車輛停靠在徐州路，經員警調閱監視器，發現是剛剛地下道事故的第3輛車，車上5人試圖尋找受傷同伴，其中一人也搭計程車趕到地下道，22歲陳男見媒體拍攝，推倒記者，警方獲報後，立刻將5人逮回，現正釐清駕駛是否酒駕，以及與第二台車競速的情形。

警方表示，李男除酒後駕車，又與第三台車競速，已涉犯以他法正生往來之危險因而致人於死罪嫌，並在李男身上起出一把摺疊刀，涉犯非法持有刀械，另曾男涉犯妨害公務，第三台車陳姓男子推倒記者涉犯傷害罪，警方現仍在釐清8人涉犯刑事責任，其中第一台車駕駛王男已死亡，將報請檢察官相驗。

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