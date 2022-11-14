美國聯邦準備理事會持續積極升息的壓力減輕，美股士氣大振，也帶動台股連日上漲，收復萬四，市場關心金管會救市措施動向。金管會主委黃天牧14日指出，美聯準會還是表達有繼續升息的可能，所以還是會繼續觀察整個國際、國內股市情況，台股各項措施還是會留在市場上，「現在還不到退場時間」，黃天牧也提醒投資人若要進場投資，還是要「謹慎選股、注意風險」。

黃天牧14日赴立法院針對「金融業數位轉型下之資安防護」進行專題報告與備詢，會前接受媒體訪問。

由於美國通貨膨脹持續從40年高點降溫，2022年10月消費者物價年增7.7％，低於市場預期，且是1月以來最低水準，美股、台股氣勢旺，針對限空令是否會撤，黃天牧表示，美聯準會還是表達有繼續升息的可能，所以還是要繼續觀察整個國際國內股市情況，2022年7月份金管會陸續祭出的救市措施還是會留在市場上。

限空令未來評估的退場指標有哪些？黃天牧指出，現在還是在密切觀察中，「不會考慮到指標問題」，他強調，過去都是實施一段時間等股市發展穩定後才會考慮退場，「現在還不到這個時間」。

至於投資人信心回來了嗎？黃天牧提醒投資人要「注意風險、審慎選股」。