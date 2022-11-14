二極體廠德微（3675）全力衝刺車用封裝產能市場，預期德微明年下半年車用封裝產能將可望全數步入自動化，不僅產能可望大幅成長，獲利亦有望同步看增。法人推估，德微明年在營收有望持續看增情況下，加上毛利率在TVS及車用封裝等高毛利產能加持，明年獲利不僅可望再度賺進逾一股本，業績更將改寫新高。

由於車用二極體需求持續成長，德微也開始瞄準這塊商機，除了先前從敦南取得的車用二極體封裝產能自動化之外，德微更開始將自有車用封裝產能導入自動化，代表未來車用二極體封裝產能將全面步入自動化世代，不僅可望使產能倍數成長，更有望藉此降低營運成本。

法人指出，德微目前規劃的車用封裝自動化產線預計將在明年第三季開始驗證，預計第四季開始放量產出，預期屆時整體車用營收占比將可望明顯拉高，並優於現在的1成左右水準。

觀察德微營運表現，德微10月合併營收為1.75億元、月減6.2％、年減4.0％，寫下8個月以來低點，累計今年前十月合併營收達18.36億元、年增8.7％，創歷史同期新高。

法人表示，在全球消費性市況不佳影響下，德微也難逃這波消費性客戶庫存調整風暴，使下半年營收表現相對先前屢創新高平淡，不過全年仍有望繳出賺進一股本的歷史新高佳績，且進入明年更有TVS出貨占比成長及車用封裝自動化產能加持，獲利將有望再度賺進逾一股本，並且將改寫歷史新高。