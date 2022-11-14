通緝犯遇盤查棄車狂奔 跑輸員警乖乖被逮

41歲許姓男子因案遭通緝，卻在日前傍晚騎機車出現在台中市北區梅亭街與益華街口，還騎車飄移不定，被巡邏員警發現攔查，他竟假報身份證字號，然後趁機棄車逃跑，雖拔腿狂奔近百米，還是被全身掛滿裝備的員警追上，只能乖乖束手就逮。

台中市警察局第二分局永興派出所警員徐柏鈞於11月10日17時許行經梅亭街與益華街口巡邏時，見一名男子騎乘機車不時左右飄移，東張西望，形跡可疑，經查詢該車車牌，發現車主為通緝犯，遂予以攔停。

該名男子遇警盤查，眼神閃爍，不斷表示自己並非車主，只是借騎而已。員警進一步詢問其年籍資料，該名男子先是假意配合，報上身分證字號，趁隙轉身往旁邊小巷拔腿狂奔，員警見狀立刻緊追在後，該名男子跑不到百米就上氣不接下氣地遭員警壓制，直呼不跑了。

經查許男一開始便謊報身分證字號，假冒其兄身分，員警拿出系統顯示照片質問他，當場拆穿謊言，許男才終於願意吐實，報上正確的年籍資料。原來許男為彰化地檢署發布及橋頭地檢署發布的通緝犯，依法須入監服刑三年，才會鋌而走險，棄車逃逸，全案詢後將許男依法解送歸案。

第二分局分局長陳家銘表示，年底的地方公職人員選舉將屆，警方將持續掃蕩不法，強化可疑人車盤查，針對各類案件毋枉毋縱，強勢執法，以淨化選前治安，展現警方打擊犯罪的決心。