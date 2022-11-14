選擇戀愛或婚姻對象，很多人特別在意第一印象，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖牛、生肖虎、生肖馬、生肖龍、生肖雞非常看重第一眼的感覺，如果都到達他們心目中的標準，再加上互動和了解後，很容易就會陷入愛河。

▍生肖牛：第一印象太固著，日久生情才牢靠。

愛情總是慢熱型的生肖牛，既不輕易付出真情，也不隨便接受愛意，只要他們第一印象覺得不適合，就會把心門關得牢牢的，有時還會因此錯過好姻緣，奉勸生肖牛練習不要預設立場，多多接觸互動，充分了解後，說不定能加速日久生情的步調。

▍生肖虎：第一印象憑感覺，一見鍾情機率高。

生肖虎最在意效率，連談感情也很講效率，他們喜歡跟著感覺走，很容易一見鍾情，所以身高、體重等等，這些外在條件都可以不談，連能否長久維繫都沒關係，只要第一眼的眼神交流有觸電般的感覺就對了，他們是典型的一見鍾情者，特別容易被直覺、心動、第一眼的感覺這樣的第一印象深深影響。

▍生肖馬：眼緣最重要，第一印象就是要好看。

生肖馬特別注重形象，在選擇愛情時也很在意對方的長相、打扮、體態、言行等外在表現，屬於外貌協會的成員，好看的外表會讓他們留下深刻的第一印象，如果第一眼覺得對方不夠好看，他們就會興趣缺缺，當然更談不上有什麼進一步的印象了。

▍生肖龍：氣場強大，制得住我。

生肖龍一向頗為強勢，愛情也同樣帶有一份優越感，當面對的是一個笑容燦爛、充滿自信、活力四射的人，最好還能充滿正能量、能從容應對突發事件，這樣的人能給他們留下深刻而強大的第一印象，只有這種比自己還要強勢、優秀的人，才能感到被牽引、被打動，並甘願被征服。

▍生肖雞：甜言蜜語，給小浪漫和小驚喜。

生肖雞特別愛說笑、愛玩鬧，更喜歡生活裡的小情調，在愛情的世界裡，最喜歡的就是每天充滿著甜言蜜語、小浪漫和小驚喜，如果在相遇的那一刻，發現對方是個聊得很開的人，不但幽默、有趣、笑容溫暖，還能製造小情趣，這樣的第一印象就會把他們抓得牢牢的。