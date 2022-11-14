台中市長盧秀燕今天一早站路口向民眾拉票，受到民眾熱情回饋。（圖／陳盧秀燕競總提供）

選戰倒數12天，台中市長盧秀燕14日一早就站在潭子路口拉票，針對昨晚行政院長蘇貞昌批評台中過去4年沒建設、國際會展中心沒有進度等。盧秀燕表示，蘇院長可能比較少來台中，對台中不了解，台中國際會展中心在她上任後就開工了，希望各界不要因選舉，抹煞台中持續進步事實，也抹煞全體台中市府公務人員與台中市民的努力。

台中市長盧秀燕今天一早站路口向民眾拉票，受到民眾熱情回饋。（圖／陳盧秀燕競總提供）

盧秀燕一早就在潭子路口向來往辛勞上班打拚的鄉親以及上學的學生族親切問候，隨後也來到中清路、文心路口向民眾請安，現場展現親和力，民眾紛紛高舉3號ok的手勢揮舞，還有外國朋友走到盧市長面前按讚。

盧秀燕指出，現在是選戰倒數重要時刻，她親自向鄉親懇託，爭取民眾支持連任台中市長，日前已依法規規範請假投入選舉，現在選舉倒數關鍵時刻，她要全力衝刺，因此會站在路口親自向選民請託，邀請市民11月26日務必前往投票。

昨晚民進黨選舉造勢晚會上，蘇貞昌批評台中過去四年沒建設、國際會展中心沒有進度等。盧秀燕受訪表示，蘇院長可能比較少來台中，對台中不了解，台中國際會展中心在盧秀燕上任後就開工了，目前已經完成上樑，而且所有經費也由台中市府負擔。

盧秀燕呼籲，希望各界都不要因為選舉，抹煞台中持續進步的事實，也抹煞了全體台中市府公務人員與台中市民的努力。

另有媒體提到環保團體與公民團隊對台中空汙改善再提出建言。盧秀燕指出，在她上任之前，台中市空氣品質改善，經過近4年的努力，現在台中空氣品質已經優於國家標準，不過她對台中空汙改善還有期待，希望還要更好，未來會持續攜手民間團體持續努力改善空氣品質。