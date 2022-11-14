隨著社群媒體的興起，越來越多的網紅靠著亮麗外表或是奇特才藝獲得網友的矚目，尤其是近幾年相當流行的「吃播」，更在疫情期間吸引更多網紅加入。而近日一名泰國網美便開啟吃播與網友分享美食，但眼尖的網友發現她吃的食物竟是疑似病毒來源的蝙蝠，讓影片一播出立即引發眾人批評與撻伐，她也因此遭到警方逮捕。

本來職業為老師的泰國網紅蓬恰諾（Phonchanok Srisunaklua），私底下因經常拍攝各種吃播及影片而受到大批網友追蹤。日前她再度開啟吃播，在鏡頭前大啖「蝙蝠湯」，並將蝙蝠整隻展示在鏡頭前，張開翅膀、大口咬下，她一邊吃還一邊評論著口感「像吃老鼠」，接著繼續啃著蝙蝠的腳，令網友看到後相當不適，認為她不應該在疫情趨緩後又開始吃蝙蝠，並痛罵她疫情若是再度爆發「你會被詛咒」，甚至還有網友報警處理。

警方到場後，也將蓬恰諾以違反《持有保育類野生動物遺體》以及《電腦犯罪》等法律逮捕歸案，她將面臨最高5年徒刑，以及50萬泰銖（約新台幣43萬元）的罰款。而剛開始蓬恰諾還不願承認自己吃的是蝙蝠，之後才坦承犯案並上傳影片向眾人道歉，改口認「是我沒有考慮周全，向社會、醫師、同事、記者、家人和朋友道歉」她也承諾以後不會再吃蝙蝠。