87版《紅樓夢》是電視劇史上的經典之作，如今過去35年了，大家對於劇中的許多角色依然印象深刻，由張莉飾演的薛寶釵就是經典形象之一，被稱為史上「最美薛寶釵」，之後她遠赴加拿大深造電影，如今她已轉入商界發展，身價破億，相當低調的她難得被媒體曬出近照，凍齡美貌也隨之曝光。

當年，張莉陪好友去參加紅樓海選時被導演相中，在劇中出演薛寶釵一角。除了《紅樓夢》外，張莉還出演過《阿星阿新》、《家春秋》、《戰爭插曲》、《聊齋》等作品，之後張莉赴加拿大留學深造。一開始，張莉在加拿大的生活並不順利，手頭拮据的她，就連想去做餐廳服務員，都被店長以沒有工作經驗為由拒絕。

張莉今年56歲，依舊保有當年的神韻與美貌。(圖/微博)

幸好她認真學習，每年都拿到全額獎學金，貼補了學費和生活費。她憑藉著先前演出薛寶釵的名氣，拿下了電影《浮雲》的出演機會，這部電影獲獎無數，也讓張莉順利拿到了居住綠卡。之後她轉戰商界，事業經營的風生水起，有人保守估計，她的資產過億，一個人在海外過著愜意的單身生活。

今年56歲的張莉旅居海外，依舊保持單身，看起來相當充實與悠閒，有網友曬出她的近照，只見她的仍然膚白貌美，五官精緻，保養得宜完全看不出歲月的痕跡，凍齡容顏讓大家紛紛讚嘆幾乎跟當年一模一樣。