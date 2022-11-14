據香港東網報導，中國駐多國大使館近日調整赴華人士出行前檢測的政策，以配合國務院聯防聯控機制優化防控措施。此前，赴華人士在登機前需要提供48小時內2次核酸檢測無感染證明。最新通知要求，乘坐赴華航班人士在登機前只需在48小時內進行1次核酸檢測，憑無感染證明即可申請健康碼。

中國駐新加坡、加拿大、美國等多國大使館周日（13日）均發佈相關通知。其中駐美使館通知稱，赴華旅客自美始發經第三國或地區轉機，或自第三國或地區始發經美轉機赴華乘客，可根據自身行程在中轉地或始發地中任一地，按要求完成核酸檢測並申請健康碼，轉機乘客僅須在最後中轉地登機時，即乘赴華航班時確保健康碼仍在有效期即可。

對於有既往感染史、密切接觸者、有疑似症狀、檢測結果不確定等人士，不再設置額外排查要求，他們均可憑核酸檢測無感染證明申領健康碼。駐新加坡使館通知也提到，前往港澳台或在港澳台轉機赴大陸旅客毋須申請健康碼，但要遵循當地政府相關防疫要求。