【旅奇傳媒/編輯部報導】喜愛探索小鎮風情、喜愛健走的朋友們，快來報名！西拉雅國家風景區將於12月3日、4日舉辦「大圳之路」健走活動，路徑將從台南烏山頭水庫至台南善化茄拔天后宮，沿途行經八田與一所建的曾文橋新舊渡槽、渡仔頭溪渡槽以及官田溪渡槽等三大渡槽橋（水路橋），即日起開放報名，走完可獲紀念獎章，獎章以三年為期設計，連走三年集滿山海圳路線完整獎章。

▲精彩的仙境西拉雅山海圳－大圳之路系列活動，正式開跑。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，山海圳國家級綠道是臺灣第一條以「綠道」（Greenway）為名的長距離步道，包含「內海之路」、「大圳之路」、「原鄉之路」與「聖山之路」四大主題，串聯起不同的體驗路線。

而「大圳之路」正好坐落在西拉雅國家風景區管理處轄區內，這次以健走的方式邀請大家一起來感受最親民、最悠閒的大圳之路（烏山頭－茄拔天后宮，綠道編碼MSTW07），從烏山頭水庫為起點出發，轉導水路行經日治時期八田與一所建的「曾文橋新舊渡槽」、「渡仔頭溪渡槽」及「官田溪渡槽」三大渡槽橋，再沿著嘉南大圳南幹線來到善化茄拔天后宮，健走的過程中，設置了20個QR code掃碼答題，只要完成10題就可以回到烏山頭領取活動特別設計的獎章！

▲烏山頭水庫由空中俯視，蜿蜒曲折湖岸宛如碧綠珊瑚礁。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

大圳之路獎章特別以3年來設計，只要連續3年報名且完成活動就可以蒐集到我們轄區內「山海圳路線」的完整獎章，相當具有紀念價值，絕不能錯過，開放報名限額600人（額滿為止），歡迎各位圳男美女一起來健走、集章，報名健走的參加者還可以獲得活動消費券到市集攤位消費！

▲大圳之路健走路線從烏山頭至茄拔天后宮。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

12/3當天上午除了大圳之路健走活動，在烏山頭風景區舉辦有西拉雅市集、舞台展演、水庫導覽，重磅邀請到氣勢磅礡、鼓動心弦的「十鼓擊樂團」前來演出，更特別推出「十麵埋福」品嚐體驗，由臺南在地農特產製成的麵食（包含菱角麵、芝麻麵、竹炭麵、葛鬱金麵…等）讓大家品嚐。

12/4西拉雅市集則會移師到官田遊客中心大草原舉辦，現場還有吉祥物見面會、民歌演唱、互動遊戲體驗，歡迎大家一起來聽民歌！

「大圳之路」健走報名網站：

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處網站：

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