新北市長候選人政見發表會上午9時30分準時開始，在結束雙方的政見說明後，有4位媒體提問代表輪流發問，第一位提問的是自由時報新北市特派員李信宏，他詢問侯友宜面對2024議題，以及林佳龍被抨擊心在台北市不在新北，2人要如何證明真心愛新北？

此題由新北市長侯友宜先答，侯友宜說自已一路走來永遠保持對國家、人民好好做事的初心，特別是自己從基層刑警出身，一步一腳印爬了15的位置，心中的信念跟價值觀永遠不變，不論是副市長或市長，即便角色不同但他都是一樣認真。

侯友宜強調，自己在警職生涯中，每天過著出勤不知道能否活著回來的生活，因此自己的信念就是活在當下，心中的信念與價值永不改變，這麼多年來市民的小事就是自己的大事，所以現在全心全力把握能為他們服務的機會，因為自己一直以來的態度都一樣，就是承擔責任、挑戰、全力以赴並不計成敗。

而民進黨新北市長候選人林佳龍回答時，先是批評侯友宜的發言避重就輕、答非所問，像答錄機一樣不斷跳針，林佳龍表示，要選新北市長任期就是4年，「做好做滿有那麼難嗎？」強調這就是民主政治的「選舉契約」。

抨擊完侯友宜的回應內容後，林佳龍表示自己是愛新北的，因為許多人跟他一樣滿懷希望來到這邊，希望能夠翻身，而自己的訓練不論是從學生時代還是到學術界，就是國土規劃，加上自己在台中市長任內已經證明治理能力，新北市需要有願景跟規畫的領航員而不是一個公務員，最後承諾自己將會做滿4年。