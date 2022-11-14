為期3天的2022臺北網紅嘉年華11月11日至13日在在臺北市新光三越信義新天地的香堤大道盛大舉行，活動首日即邀請百萬網紅、「電玩女神」解婕翎在現場進行1小時的開箱直播秀，吸引上百位粉絲到場觀看；直播結束後，等著與解婕翎合照的男粉絲更是大排長龍，久久不散。

直播開場介紹LG健康生活商品，從洗髮精到沐浴乳等照顧消費者的系列保養品，例如伊絲婷ELASTINE香水洗髮精、喜馬拉雅粉晶鹽 - PUMPING牙膏、ON THE BODY SPA賦活沐浴露、PHYSIOGEL潔美淨層脂質舒敏AI乳霜等。

現場進行植物肉盲測挑戰。(圖／太陽星網路科技提供)

目前流行的素食肉是熱門環保話題，特別在現場舉行盲試，品嚐真正的肉品與First Pride植物肉製作的香脆原味G塊、香脆黑胡椒G柳條、脆原味G米花，發現不論口感、味道都難以分辨，讓她嘖嘖稱奇。

喜歡電玩遊戲的解婕翎，當然也是3C商品的玩家，這回她特別介紹羅技MX Anywhere 3 高效美型行動滑鼠開箱。自稱「媽祖級」玩家的她，強調打電玩戲絕不可缺的就是運作流利的滑鼠，所以她拿著滑鼠在地毯、玻璃、布等材質的平面滑動，測試流暢度。

解婕翎與現場粉絲熱情互動。(圖／太陽星網路科技提供)

臺北網紅嘉年華現場主舞台，12日晚上7點將有藝人熊熊、黑人網紅杜立進行開箱直播秀，介紹參加的商家名品之外，還會贈送小禮物。