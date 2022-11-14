彰化一名人妻阿君（化名）外遇另名男子小明（化名），不僅互稱老公、老婆，還多次不戴套發生性行為，直到阿君丈夫偶然發現2人的對話紀錄，才得知被戴綠帽。彰化地院審結，認為小明不知情免賠，阿君需賠45萬元。可上訴。

判決書指出，阿君的丈夫主張兩人於2015年結婚，育有2子，但小明明知阿君已婚，仍與阿君交往並發生性行為，他今年2月間瀏覽家中電腦，意外撞見阿君與小明的親密對話紀錄與合照，阿君也坦承與小明出軌，並向他道歉，經協議後於3月離婚，認為阿君與小明共同不法侵害他的配偶身分法益，故依法請求連帶賠償60萬元。

對此，阿君與小明都表示，兩人為2021年10月間認識，男方不知情女方已婚，女方離婚前2人並未發生性行為等。

彰化地院審理時，法官勘驗阿君與小明的對話紀錄，發現阿君在婚姻存續期間，以「寶貝」、「老公」稱呼小明，傳送諸多向小明表達愛意的話語，討論到小明「每次都會說會戴」但都沒戴保險套等內容，對話時間均在離婚前，均可認定2人為交往關係並多次發生性行為，認為阿君丈夫求償有據，但現有證據並無法證明小明知情阿君已婚，故判小明不須賠償，阿君須賠45萬元為適當。可上訴。