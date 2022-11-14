退役拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）最近又出來和一位名叫戴吉（Deji）的YouTuber打了一場付費收視表演賽。戴吉是23歲的英國黑人，他是英國網紅KSI的弟弟，在Youtube擁有1070萬訂閱者。戴吉和哥哥KSI都有職業拳擊執照，戴吉今年初登台就霸氣地痛宰對手，上個月預告要挑戰梅威瑟，最後他當然還是被梅威瑟打得很慘。

Floyd Mayweather with a bruised eye at the post-fight press conference after his exhibition fight vs Deji… pic.twitter.com/M8NjkPZX8M — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 13, 2022

梅威瑟與戴吉本周在杜拜的可口可樂體育場進行表演賽，梅威瑟開場拚命放水，拳頭都沒抬起來，不斷暴露臉部挑釁，但是戴吉一拳都打不到。中途梅威瑟僅以左刺拳就牢牢壓制了戴吉，不過戴吉趁著梅威瑟跳舞的時候打中一拳，觀眾都很興奮。

雖然梅威瑟45歲了，戴吉又是比較不好對付的左撇子，但技術和體力還是差距太大。打到第6回合，認真起來的梅威瑟很快就把戴吉逼到角落狂揍，戴吉毫無反擊能力，裁判插進來宣布比賽結束，梅威瑟以TKO獲勝（技術擊倒）。

賽後梅威瑟展示自己的左眼下方的瘀青，「我很高興戴吉打中了結實的一擊，這是拳賽娛樂的一部分。大家都想要被娛樂，這次我們今晚的重點。」戴吉的哥哥KSI推文祝賀：「戴吉打腫了梅威瑟的眼睛！兄弟我以你為榮。」