新華社報導，中國國務院總理李克強當地時間12日晚間在柬埔寨金邊出席東亞峰會（EAS）期間，應約與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面交談。艾班尼斯表示，澳方願與中方加強高層交往，共同促進兩國關係健康發展；李克強則回應，雙邊關係經歷一段時間的艱難和曲折，願以兩國建交50周年為契機，推動中澳關係穩定發展。

艾班尼斯表示，澳中下個月將共同慶祝兩國建交50周年。50年前兩國正是在澳洲總理惠特蘭（Gough Whitlam）領導的工黨政府期間建交的。我本人曾多次訪華。澳方願與中方加強高層交往，共同致力於促進兩國關係健康發展。

李克強表示，中澳兩國人民之間有著傳統友誼。雙邊關係經歷了一段時間的艱難和曲折。他指出，艾班尼斯在出任工黨領導的澳新政府總理後表示，澳方希與中方共同努力，推動澳中關係重回正軌。中方也願與澳方一道相向而行，以兩國建立外交關係50周年為契機，推動中澳關係持續健康穩定發展。