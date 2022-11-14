新北市長候選人公辦電視政見發表會今（14）日登場，民進黨新北市長候選人林佳龍不僅細數在交通部長任內，如何解決侯友宜無法解決的問題，也諷刺侯友宜提出的2030願景相當諷刺，他表示，新北市升格沒有升級，新北市有兩大症狀「空心化、邊緣化」，痛批侯友宜沒有廣域治理的能力。

林佳龍說，侯友宜拆了很多工廠，城市拆了鐵皮、炒了地皮，都市核心沒有好的基礎建設和軟實力，邊緣地區也持續邊緣化，鄉鎮廢除後資源更少，這些沒有廣域治理發展要怎麼促進。

他也批評，新北治安掉到17名，交通道路安全連連惡化，社宅大部分都是中央蓋，一個人要不吃不喝12年多才能買房，圖書館藏書六都最低，就業機會和薪資水準都在惡化中，新北也僅有增加2個姐妹市，缺少國際化和軟實力。

林佳龍強調，他是台大政治系、耶魯大學畢業，後來到聯合國工作、派駐日本，工作經驗從中正大學助理教授、總統府副秘書長、立法委員、台中市長到交通部長，他一路走來都在做台灣國土規畫，他擔任交通部長時，解決侯友宜無法解決問題，像是林口交流道、淡北道路，他參選只有4個月，但他已經準備好了，希望市民給他4年，讓新北大翻新。

林佳龍說，他提出1200月票首都通，也提出縱貫線溪北捷運串連，讓新北成為完整城市，也讓老建築一坪換一坪，讓人民生活水準提升，未來也要增設國際局、運動局，並透過北海七星拉近城鄉距離，還有65歲以上長者裝假牙、青年成家基金10萬元等，這些都是需要做的事。